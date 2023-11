Burn-out-Gefahr: Wird Kim Kardashian jetzt alles zu viel?

Wird ihr langsam alles zu viel? Kim Kardashian (43) ist nicht nur eine erfolgreiche Unternehmerin, die Gründerin einer Modemarke, Mama von vier Kindern und im Reality-TV zu sehen, sondern sie startet auch als Schauspielerin in American Horror Story durch. Dabei bezeichnet sich die Beauty selbst als Workaholic und sieht dies als eine sehr positive Eigenschaft an. Nun scheint Kim jedoch von ihrer Arbeit krank zu werden!

In der neuesten Folge von The Kardashians beklagt sich die US-Amerikanerin: "Ich habe verschlafen! Das ist mir in meiner ganzen Karriere noch nie passiert. Ich bin so müde und mein Tag ist wie im Flug vergangen. Es ist Wahnsinn!" Aufgrund ihrer Erschöpfung habe sie sogar Gedächtnislücken gehabt. "Ich schaute auf TikTok und sah, wie ich Fans meine Skims-Geheimnisse erzählte. Daran kann ich mich nicht erinnern", gesteht die 43-Jährige. Nicht nur ihr Unternehmen, sondern auch die Rolle in "American Horror Story" und andere Verpflichtungen bringen Kim an ihre Grenzen.

Kris Jenner (68) hatte bereits zuvor ihre Sorge um ihre Tochter geäußert: "Es macht mir Angst, dass ich etwas sehe, was du nicht siehst. Und ich glaube, dass du ein Burn-out bekommen wirst." Der Vermutung ihrer Mama scheint Kim nun langsam zuzustimmen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Disney+/ 2023 Hulu Kim Kardashian in "The Kardashians"

Getty Images Kim Kardashian und Kris Jenner im November 2017 in Los Angeles

