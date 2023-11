Frühere First Lady der USA Rosalynn Carter liegt im Sterben

Rosalynn Carter (96) macht mit besorgniserregenden Infos auf sich aufmerksam. Im Mai wurde bekannt, dass die Ehefrau des einstigen US-Präsidenten Jimmy Carter (99) an Demenz erkrankt ist. Die ehemalige First Lady lebe dennoch glücklich zu Hause mit ihrem Mann und genieße Besuche bei ihren Liebsten. Mittlerweile hat sich ihr Zustand aber offenbar verschlechtert. Rosalynn soll in den letzten Zügen liegen.

Ihr Enkelsohn Jason Carter teilt am Freitag in einem Statement auf X mit: "Die ehemalige First Lady Rosalynn Carter hat sich in die häusliche Hospizpflege begeben. Sie und Präsident Carter verbringen Zeit miteinander und mit ihrer Familie." Die Angehörigen bitten zudem weiterhin um die Wahrung ihrer Privatsphäre und bedanken sich für die Unterstützung.

Im September hatte sich Rosalynn noch überraschend in der Öffentlichkeit gezeigt. Sie war gemeinsam mit ihrem Mann bei der Erdnussparade in ihrer Heimatstadt Plains im US-Bundesstaat Georgia gesehen worden. Beide saßen in einer dunklen Limousine.

Anzeige

Getty Images Jimmy und Rosalynn Carter, 2015

Anzeige

Getty Images Rosalynn Carter im Sonderausschuss des US-Senats, Mai 2011

Anzeige

Getty Images Jimmy und Rosalynn Carter, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de