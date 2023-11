"Jemand liebte mich": Jimmy Carter trauert um Rosalynn (†)

Jimmy Carter (99) vermisst seine Ehefrau. Erst wenige Stunden ist es her, dass die Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten Rosalynn Carter (96) verstarb. Erst im Mai war bekannt geworden, dass die einstige First Lady an Demenz leidet. Aufgrund der Krankheit hatte sie sich vergangenen Freitag in ein Hospiz einliefern lassen. Am Sonntag machte dann die traurige Nachricht von Rosalynns Tod die Runde. Nun meldet sich auch Jimmy zu Wort und trauert um seine Frau.

Wie People berichtet, gibt der Politiker sein Statement durch eine Presseerklärung heraus. "Rosalynn war meine gleichberechtigte Partnerin bei allem, was ich je erreicht habe. Sie gab mir weise Führung und Ermutigung, wenn ich sie brauchte. Solange Rosalynn auf der Welt war, wusste ich, dass mich jemand liebte und unterstützte", lauten die liebevollen Worte. Seine Frau begleitete ihn seine gesamte Karriere und danach. Die beiden galten als eingeschworenes Team.

Neben ihrem Mann hinterlässt Rosalynn auch eine große Familie. Gemeinsam mit Jimmy begrüßte sie vier Kinder auf der Welt, die sie gleich mehrfach zu glücklichen Großeltern machten. Mittlerweile sollen sie sogar auf stolze zehn Urenkel kommen. Die Carters zeigten sich immer als Familienmenschen und als solche soll Rosalynn "im Kreise der Familie" verstorben sein.

Getty Images Jimmy und Rosalynn Carter, 2010

Getty Images Jimmy und Rosalynn Carter im Januar 2017

Getty Images Rosalynn mit ihrem Mann Jimmy Carter beim Parteitag der Demokraten

