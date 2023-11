US-Politiker ehren Rosalynn Carter mit rührenden Worten

Sie mussten Abschied nehmen. Rosalynn Carter (96) war einst die Frau an der Seite des ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter (99). Als First Lady der Vereinigten Staaten wurde sie damit für die amerikanische Bevölkerung zur politischen Ikone. Doch erst kürzlich hielten schmerzliche Nachrichten die Welt in Atem: Die Politiker-Ehefrau verstarb in ihrem Haus in Georgia. Seither zollt ihr die Welt Tribut. Unter Rosalynns Trauernden befinden sich auch einige hochrangige Namen aus der Politik.

"Heute feiern Barack (62) und ich gemeinsam mit der ganzen Welt das bemerkenswerte Vermächtnis einer First Lady, Philanthropin und Anwältin, die ihr Leben der Hilfe für andere gewidmet hat", schreibt Michelle Obama (59) auf X. Damit macht sie auf Rosalynns Arbeit aufmerksam, welche sich vor allem für psychische Gesundheit einsetzte. Auch US-Präsident Joe Biden (81) und Gattin Jill (72) äußern sich öffentlich: "In mehr als vier Jahrzehnten unserer Freundschaft haben wir immer wieder die Hoffnung, die Wärme und den Optimismus von Rosalynn Carter gespürt. [...] Sie wird immer in unseren Herzen bleiben."

Zuvor meldete sich bereits ihr Ehemann und Wegbegleiter Jimmy zu Wort. Schmerzlich richtete er sich an seine bessere Hälfte. "Rosalynn war meine gleichberechtigte Partnerin bei allem, was ich je erreicht habe. [...] Solange Rosalynn auf der Welt war, wusste ich, dass mich jemand liebte und unterstützte", hieß es liebevoll in einer Pressemitteilung laut People.

Anzeige

Getty Images Michelle Obama im Juli 2017

Anzeige

Getty Images US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill in der Westminister Hall

Anzeige

Getty Images Jimmy und Rosalynn Carter, 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de