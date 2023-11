Rosalynn Carter stirbt nach Hospizaufenthalt mit 96 Jahren

Sie war eine politische Ikone. An der Seite des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter (99) hatte Rosalynn Carter (96) weltweite Berühmtheit erlangt. Von 1977 bis 1981 war sie somit die First Lady der Vereinigten Staaten gewesen. Doch vor wenigen Tagen wurden tragische Neuigkeiten bekannt. Die Politiker-Ehefrau sei in ein Hospiz gekommen und befinde sich in den letzten Zügen ihres Lebens. Nun gibt es traurige Gewissheit: Rosalynn ist verstorben.

Das berichten Medien wie unter anderem People. Rosalynn soll am Sonntagnachmittag in ihrem Haus im US-Bundesstaat Georgia verstorben sein. Erst vor zwei Tagen habe sie sich aufgrund ihrer Demenzerkrankung in Hospizpflege begeben. Die US-Amerikanerin wurde 96 Jahre alt. Ein offizielles Statement steht derzeit noch aus. Neben ihrer Familie hinterlässt sie auch ihr Vermächtnis, denn Rosalynn war zeit ihres Lebens bekannt für ihren Einsatz für psychische Gesundheit und Menschenrechte.

Zurück bleibt auch Rosalynns Mann Jimmy Carter. Doch auch der Gesundheitszustand des einstigen Politikers soll aktuell kritisch sein. Im August musste er sich in Palliativpflege begeben. Er sei zwar geistig fit, aber körperlich sehr krank. Sein Enkel Josh erklärte gegenüber dem Magazin: "Es ist klar, dass wir uns im letzten Kapitel befinden." Nun muss Jimmy sich aber erst einmal von seiner Frau verabschieden.

Getty Images Rosalynn Carter, ehemalige First Lady der USA

Getty Images Rosalynn Carter im Sonderausschuss des US-Senats, Mai 2011

Getty Images Jimmy und Rosalynn Carter, 2015

