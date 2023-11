In neuem Song: Äußert sich Kanye West wieder antisemitisch?

Sorgt Kanye West (46) etwa mal wieder für Ärger? In den vergangenen Monaten machte der Rapper immer wieder Schlagzeilen durch mehr als fragwürdige Aktionen. So wurde dem Ex-Mann von Kim Kardashian (43) immer wieder vorgeworfen, antisemitische Äußerungen gemacht zu haben. Zuletzt wurde es diesbezüglich aber eher wieder ruhiger. Doch nun heißt es, dass in Kanyes neuem Song Antisemitismus ein Thema sein soll...

In den vergangenen Monaten soll Kanye in Saudi-Arabien sein neues Album aufgenommen haben. Dazu teilte der Influencer mansorah ein Video, in dem der neue Song des "Praise God"-Interpreten angeblich zu hören sein soll. "Ich habe gerade mit einer jüdischen Schlampe geschlafen. Wie kann ich antisemitisch sein?", lauten die vermeintlichen Zeilen von Kanyes neuem Song, wie TMZ berichtet. Der Musiker äußerte sich bisher noch nicht dazu.

Kanye sorgt auch mit seinem Privatleben für Aufsehen. Denn angeblich sollen er und seine Frau Bianca Censori sich vorerst getrennt haben. Dabei machte das Paar erst Anfang Oktober bekannt, dass es verheiratet ist.

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

APEX / MEGA Kanye West und seine Frau Bianca Censori, Mai 2023

Getty Images Kanye West im November 2014

