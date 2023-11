Kanye West und Bianca Censori sollen vorerst getrennt sein

Bei Kanye West (46) und Bianca Censori hängt offenbar der Haussegen schief! Der Rapper und die Designerin sind seit nicht mal einem Jahr ein Paar. Im Januar waren sogar Fotos aufgetaucht, auf denen der vierfache Vater einen Ehering zu tragen schien. Außerdem betitelt er seine Liebste stets als seine Frau. Doch ist nun schon wieder alles aus und vorbei? Kanye und Bianca sollen eine Beziehungspause einlegen wollen!

Wie ein Insider gegenüber The Sun verrät, soll es bei dem Paar bereits seit Mitte Oktober kriseln: "Ihre Familie war nie ein Fan von Ye, und diejenigen, die ihr nahe stehen, haben infrage gestellt, ob es die richtige Entscheidung war, ihn zu heiraten." An eine Scheidung denken sie aber wohl nicht. Kanye soll sich nicht allzu große Sorgen um seinen Beziehungsstatus machen. Er sei "wesentlich glücklicher und fokussierter mit ihr in seiner Nähe" gewesen. "Er ist eine sehr schwierige Person und Bianca war eine der geduldigsten Menschen, die je mit ihm zu tun hatten. Sie hat sich um Ye gekümmert", heißt es weiter.

Schon vor wenigen Tagen hatte ein Informant gegenüber Daily Mail ausgeplaudert, dass Biancas Freunde besorgt seien, Kanye wolle sie in eine Kopie seiner Ex Kim Kardashian (43) verwandeln: "Ihre Freunde ließen sie genau wissen, wie sie sich fühlen und sagten ihr, dass sie verdammt noch mal aufwachen soll."

Anzeige

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

Anzeige

APEX / MEGA Kanye West und Bianca Censori, Mai 2023

Anzeige

ActionPress Bianca Censori

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de