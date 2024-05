Weshalb fehlten Kanye West und Bianca bei der Met Gala?

Gestern war es wieder so weit: Anna Wintour (74) versammelte Hollywoods Stars und Sternchen im Metropolitan Museum of Art zur alljährlichen Met Gala. Auf die Gästeliste der Benefizveranstaltung schaffen es in jedem Jahr nur die angesagtesten Promis. Doch wo war der erfolgreiche Rapper Kanye West (46)? Von ihm und seiner Frau Bianca Censori (29) fehlte auf dem diesjährigen Fashion-Event jede Spur. Angaben von Daily Mail zufolge gibt es für die Abwesenheit auch einen bestimmten Grund! Der vierfache Vater wird bereits seit zwei Jahren nicht mehr eingeladen, da Anna schwor, nach seinen antisemitischen Äußerungen nie wieder mit ihm zu arbeiten.

Doch schon bevor der Rapper bei der Gastgeberin der Met Gala in Ungnade fiel, hatte Kanye die Benefizveranstaltung des Öfteren geschwänzt. Das letzte Mal besuchte der Modedesigner das Event in Begleitung seiner damaligen Frau Kim Kardashian (43) im Jahr 2019. Doch statt sich wie die anderen Gäste in Schale zu werfen, erschien der Musiker in einem extrem legeren Look. Ganz simpel hatte er lediglich eine schwarze Bomberjacke mit dunklen Jeans kombiniert.

Kanyes Verflossene Kim zählte hingegen zu den geladenen Gästen des Abends. Mit ihrem Met-Gala-Look sorgte die Reality-TV-Bekanntheit auch in diesem Jahr für einen echten Hingucker. Die 43-Jährige präsentierte sich in einem maßgeschneiderten Kleid von Maison Margiela, das ihre Taille winzig erscheinen ließ. Die Fans versetzte sie mit diesen extremen Kurven in Aufruhr. "Wie viele Rippen hat sich Kim dafür entfernen lassen?", wunderte sich nicht nur ein User auf Instagram.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian auf der Met Gala 2019

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2024

