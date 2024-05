Bekommen Kanye West und Bianca Censori schon bald Nachwuchs?

Kanye West (46) und Bianca Censori (29) überraschten im Jahr 2022 alle mit ihrer Hochzeit. Seitdem beweisen der Rapper und die Designerin immer wieder mit öffentlichen Auftritten ihre Zuneigung füreinander. Jetzt tauschen sich auf Reddit aber vermehrt Fans aus, ob Ye und Bianca wohl schon in freudiger Erwartung sind. Der Grund: Sie haben sich seit mehreren Wochen nicht mehr zusammen blicken lassen. "Deshalb haben wir ihn seit 8372 Tagen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen, weil er nicht ohne Bianca rausgeht und sie noch nicht verraten wollen, dass sie schwanger ist", meint etwa ein User. Außerdem deutete der Musiker in seinem neuen Song "Timbo Freestyle" an, dass er gern schon bald mehr Kinder haben möchte: "Ihr wisst bereits, dass ich impulsiv bin und ein weiteres Baby mein Ziel ist", lautet die Zeile, die die Reddit-Nutzer ebenfalls als Beweis nehmen.

Auch Bianca soll von Kindern mit Ye nicht unbedingt abgeneigt sein. "Er ist ihr Ehemann, also haben sie natürlich darüber gesprochen. Und dass sie Stiefmutter von Kanyes Kindern ist, hat ihren Wunsch, Kinder zu haben, nur noch verstärkt", meinte vor wenigen Monaten ein Insider gegenüber Daily Mail. All diese Aussagen führen also dazu, dass einige Fans nun vermuten, dass es bei dem Ehepaar schon bald so weit sein könnte.

Kanye ist bereits Vater von vier Kindern. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian (43) teilt er sich die beiden Töchter North (10) und Chicago (6) und die beiden Söhne Saint (8) und Psalm (5). Nach ihrer Scheidung teilen sie sich das Sorgerecht und Ye bemüht sich, ein guter Vater für seine vier Sprösslinge zu sein.

Anzeige Anzeige

ActionPress Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kanye West mit seinen Kindern Psalm, North, Chicago und Saint

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von den Gerüchten über eine Schwangerschaft von Bianca Censori? Ich glaube, da ist etwas dran! Ich glaube nicht daran. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de