Isi spürte Knistern bei "Temptation Island"-Umut und Emma

Er hat es von Anfang an kommen sehen! Bei Temptation Island V.I.P. kommen sich Umut Tekin (26) und Verführerin Emma Fernlund immer näher. Seit dem ersten Tag verstehen sich die beiden so gut, dass die anderen Kandidaten die besondere Bindung der beiden auch direkt spürten. So auch Umuts Landsmann Ismet Atli: Isi spürte sofort, dass es zwischen Umut und Emma gefährlich werden könnte.

"Ich habe mir das ganz genau angeschaut und habe ja auch mit Umut viel darüber gesprochen. Aber er hatte ja auch seine Geheimnisse vor mir", verrät der Mann von Kader Loth (50) im Promiflash-Interview. Trotzdem habe Isi schnell bemerkt, dass sich zwischen Emma und Umut etwas entwickeln könnte: "Für mich war an Tag eins klar, dass es zwischen den beiden knistern würde. Da war ich mir sicher."

Nicht nur bei Jana-Maria Herz (31) und ihrem Freund Umut könnten solche Themen für ordentlich Diskussionsstoff sorgen. Auch Kader hatte nach der Ausstrahlung der ersten Folgen viel am Verhalten ihres Mannes auszusetzen. "Nach jeder Folge streiten wir uns immer. Aber was willst du machen, das ist das Konzept", gab die TV-Bekanntheit gegenüber Promiflash zu. "Er wollte sich aber auch nicht wie Aurelio Savina (45) benehmen, einfach dahin gehen und sich zurückziehen", verteidigte sie Isi ein bisschen.

Instagram / ismetatli_official Ismet Atli, ehemaliger "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

RTL / René Lohse Isi und Kader, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

