Nach 23 Jahren zurück: Promi-BB-Jürgen Milski ist dankbar!

Jürgen Milski (59) kann Promi Big Brother kaum erwarten. 2000 war der Entertainer das allererste Mal im Fernsehen zu sehen – und zwar in der ersten deutschen Big Brother-Staffel. Zusammen mit Zlatko Trpovski war er dort zum Publikumsliebling geworden. Die beiden waren mit dem Song "Großer Bruder" in die TV-Geschichte eingegangen. Nun kehrt Jürgen nach 23 Jahren zurück in den Container und er könnte kaum glücklicher sein.

"Es ist ein großes Wort, aber ich spreche es trotzdem mal aus: Dankbarkeit! Auch wenn ich damals nach Big Brother erst mal in meinen alten Job bei Ford als Feinblechner zurückgekehrt bin, war es die Startrampe für meine Karriere", schwärmt Jürgen im Gespräch mit dem Sat.1-Journalisten Carsten Lepthien. Mittlerweile sei er diese 23 Jahre auch als Entertainer und Musiker tätig – und das mit Erfolg. "Für dieses Glück bin ich zutiefst dankbar und das möchte ich mit meiner Teilnahme noch einmal zeigen", erklärt der Partysänger ergriffen.

Um das Geld gehe es Jürgen bei seiner erneuten Teilnahme absolut nicht. "Ein möglicher Gewinn ist bei mir maximal zweitrangig. Ich habe keine Schulden abzuzahlen, sondern bin nach 23 Jahren im Showgeschäft finanziell absolut unabhängig", betont er. Stehen lassen würde er den Koffer mit den 100.000 Euro aber dennoch nicht.

RTL2 Reality-TV-Star Jürgen Milski

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski, Schlagersänger

SAT.1/Nadine Rupp Jürgen Milski, "Promi Big Brother"-Kandidat 2023

