"Big Brother": Was machen die Kandidaten aus Staffel eins?

Lange ist es her! Vor 23 Jahren lief die erste Staffel Big Brother. Die Sendung erfreute sich an enormer Beliebtheit in ganz Deutschland und die Teilnehmer wurden zu Stars. Mittlerweile läuft der Ableger Promi Big Brother jährlich im TV. Zuletzt wurden Gerüchte laut, dass Peter Klein (56) in der kommenden Staffel mit dabei sein soll. Doch was wurde aus den gefeierten Kandidaten der ersten Staffel?

Jürgen Milski

Er ist wohl der mit Abstand bekannteste Teilnehmer aus der Staffel. Bis heute gilt Jürgen Milski (59) als Gewinner der Herzen. Zwar hatte es damals "nur" für den zweiten Platz im Finale gereicht, jedoch hielt das den Kölner nicht davon ab, dem Showgeschäft treu zu bleiben. Die Frohnatur nahm an diversen Shows wie Let's Dance oder dem Dschungelcamp teil. Außerdem tritt er seit 22 Jahren regelmäßig als Ballermannsänger im Bierkönig auf Mallorca auf. Privat besitzt Jürgen mehrere Immobilien in Köln, Salzburg und Dresden.

Zlatko Trpkovski

Er war neben Jürgen der Liebling schlechthin – Zlatko (47) hatte damals die Herzen der Fans im Sturm erobert. Nach seiner Zeit im Container hatte er einige Erfolge wie den Hit "Großer Bruder", einen eigenen Kinofilm sowie diverse TV-Auftritte. 2019 war er kurz bei "Promi Big Brother" zu sehen, flog jedoch schon als Zweiter wieder raus. Heutzutage will der Kfz-Mechatroniker nichts mehr vom Entertainment Business wissen und meidet die Öffentlichkeit.

John Milz

Auch um den Gewinner der ersten Staffel ist es sehr ruhig geworden. Nachdem er eine kurze Zeit in der Serie Unter uns zu sehen gewesen war und seine Langzeit-Freundin geheiratet hatte, verschwand John Milz (49) größtenteils aus der Öffentlichkeit. Heute soll der Erstplatzierte als Handwerker in Ostwestfalen arbeiten und gelegentlich als DJ auftreten.

Sabrina Lange

Die kurvige Blondine machte im Container vor allem mit ihrer offenherzigen Art auf sich aufmerksam. Nachdem sie versucht hatte, in der Comedy- und Karnevalsszene durchzustarten, führten einige finanzielle Probleme sowie Gerichtsverfahren dazu, dass es eher still um die 56-Jährige wurde. Derzeit absolviert Sabrina ein Volontariat bei einem Buchverlag. Dabei berichtet sie regelmäßig von verschiedenen Partei-Veranstaltungen.

