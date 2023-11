Prinz Harry und Meghan zittern: Familie Middleton plant Buch

Geht es Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) bald an den Kragen? Ende 2022 brachten die Eheleute ihre eigene Netflix-Doku raus, in der sie die britische Königsfamilie mächtig an den Pranger stellten. Auch in Harrys Memoiren "Reserve" kam der Königspalast um König Charles III. (74) und Prinz William (41) nicht besser weg. Doch was wäre eigentlich, wenn ihre Gegenseite zum Rundumschlag ausholen würde? Denn Prinzessin Kates (41) Familie soll ebenfalls brisante Enthüllungen planen.

Wie ein Insider nun gegenüber OK! berichtet, soll nämlich niemand Geringeres als Gary Goldsmith, Kates Onkel, ganz groß auspacken wollen. Angeblich wolle er die Dinge aus der Sicht von William und Kate erzählen. Darüber soll vor allem Harry regelrecht schockiert sein. Er sei immer davon ausgegangen, dass von seitens William und Kate nichts auf die Vorwürfe folgt. "Harry hätte nicht mit einem solchen Comeback von Kates Familie gerechnet. [Meghan und er] werden die Veröffentlichung des Buches fürchten", ist sich der Informant sicher.

Inzwischen sollen Harry und Meghan eingesehen haben, dass es nicht richtig war, so gegen die britischen Royals zu schießen. Besonders der einstigen Schauspielerin sei dies mehr als bewusst. "Sie weiß, dass sie wahrscheinlich zu weit gegangen sind", erklärte der Autor Tom Bower im Juli.

