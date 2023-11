So steht Glen Powell zu Dating-Gerüchten mit Co-Star Sydney!

Eigentlich haben Glen Powell (35) und Sydney Sweeney (26) allen Grund zur Freude! Ihre romantische Komödie "Anyone But You" kommt demnächst in die Kinos. Doch die Dreharbeiten im Frühjahr stürzten ihre Privatleben ins Chaos. Den Schauspielern wurde eine heiße Affäre nachgesagt, und das, obwohl beide in festen Händen waren. Nun äußert sich der "Top Gun: Maverick"-Darsteller zu dem Medienrummel – so denkt Glen über die Dating-Gerüchte rund um ihn und Co-Star Sydney!

"Als all das passierte, fühlte es sich verwirrend und unfair an", gesteht Glen im Interview mit Men's Health und fügt hinzu: "Jetzt weiß ich, dass es einfach zum Job dazu gehört." Dass er sich inmitten der Betrugsvorwürfe von seiner Freundin Gigi Paris trennte, half der vertrackten Situation natürlich nicht. Doch an die ständige Berichterstattung scheint der aufsteigende Star sich langsam zu gewöhnen. Eine potenzielle Partnerin habe es allerdings an der Seite des Singles nicht einfach, gibt Glen zu: "Ich verstehe auch, dass die Geschwindigkeit und Ungewissheit meines Lebens nur schwer zu ertragen ist."

Sydney dementierte bereits im Sommer die Gerüchte. "Es ist eine Liebeskomödie, das ist es, was die Leute wollen", erzählte sie Variety über den angeblichen Flirt. Der Euphoria-Star war zuvor mehrfach ohne ihren Verlobungsring gesichtet worden. Aktuell scheint sie jedoch nach wie vor glücklich mit ihrem Verlobten Jonathan Davino zu sein.

Glen Powell und Sydney Sweeney bei der Präsentation von "Anyone But You"

Glen Powell bei den Golden Globe Awards 2023

Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

