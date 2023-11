20 Jahre Paar: Streiten sich Jana Ina und Giovanni Zarrella?

Fliegen bei den beiden auch mal die Fetzen? Seit 18 Jahren sind Jana Ina (46) und Giovanni Zarrella (45) schon verheiratet – seit fast 20 Jahren ein Paar. Die Moderatorin und der Sänger gelten als absolutes Traumpaar und ziehen auf den roten Teppichen alle in ihren harmonischen Bann. Doch wie sieht das abseits des Rampenlichts aus? Streiten sich Jana Ina und Giovanni auch manchmal?

"Ich glaube, wir haben keine fünfmal diskutiert oder gestritten", plaudert der Entertainer im Bunte-Interview aus. Und das in knapp 20 Jahren Beziehung. "Wir haben einfach keinen Bock darauf, wir sind einfach gerne glücklich", begründet er. "Wir verbringen auch keine Zeit mit schlechter Energie", führt die Brasilianerin fort. Wenn es Unstimmigkeiten gebe, mache jeder kurz sein Ding und danach sei alles wieder gut. Das Temperament der beiden sorge nicht für Streit: "Wir sind wirklich langweilig zu Hause", lacht der Musiker.

Dass die beiden nach all den gemeinsamen Jahren noch immer verliebt sind, zeigten sie beim Deutschen Fernsehpreis. Bei der Preisverleihung in Köln zeigten sich die Beauty und der 45-Jährige im September freudestrahlend auf dem roten Teppich – sie in einem eleganten hellgelben Abendkleid, er in einem schwarzen Anzug. Giovanni strahlte seine Ehefrau dabei nicht nur total verliebt an und gab ihr einen Kuss auf die Wange – er bekundete seine Liebe für Jana Ina auch mit einem Kniefall!

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im August 2023

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im August 2023

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarella beim Deutschen Fernsehpreis 2023

