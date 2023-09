Jana Ina und Giovanni Zarrella turteln beim Fernsehpreis

Ein Herz und eine Seele! Jana Ina (46) und Giovanni Zarrella (45) gelten als absolutes Traumpaar unter den deutschen Promis. Seit mehr als 18 Jahren sind die Moderatorin und der Musiker verheiratet. Ihr Sohn und ihre Tochter machten das Familienglück der beiden perfekt. Auch heute sind Jana Ina und Giovanni noch so verliebt wie an Tag eins – wie sie beim Deutschen Fernsehpreis beweisen!

Bei der Preisverleihung in Köln zeigten sich die Brasilianerin und der 45-Jährige am Donnerstag freudestrahlend auf dem roten Teppich – sie in einem eleganten hellgelben Abendkleid, er in einem schwarzen Anzug. Giovanni strahlte seine Ehefrau dabei nicht nur total verliebt an und gab ihr einen Kuss auf die Wange – er bekundete seine Liebe für Jana Ina auch mit einem Kniefall!

Die beiden sind offenbar superhappy! Was ist ihr Liebesgeheimnis? "Wir ordnen alles unserer Familie unter. Das ist das Rezept, warum es funktioniert, warum wir glücklich sind. Wir würden nie einen Job machen, wenn der bedeuten würde, lange auf die Familie zu verzichten", hatte Giovanni in einem RTL-Interview betont.

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarella beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarella beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Instagram / janainazarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella

