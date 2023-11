Nach Todesfall: Taylor Swift verschiebt Konzert wegen Hitze

Taylor Swift (33) zieht Konsequenzen. Die Sängerin tourt gerade durch Südamerika. Ihre Show in Rio de Janeiro wurde jedoch von einem schrecklichen Vorfall überschattet. Zuvor war ein Fan in Ohnmacht gefallen und hatte einen Herzstillstand erlitten. Im Stadion seien 40 Minuten lang Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt worden. Doch die 23-jährige Konzertbesucherin starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Auch während der Show seien mehrere Fans aufgrund der Hitze zusammengebrochen. Nun hat Taylor ihr nächstes Konzert in Rio verschoben.

"Ich schreibe das aus meiner Umkleide im Stadion. Wir haben die Entscheidung getroffen, den heutigen Auftritt wegen der extremen Temperaturen in Rio zu verschieben", gibt die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story bekannt. Die Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Fans, Kollegen und Teammitglieder stehe immer an erster Stelle.

In Brasilien wütet derzeit eine Hitzewelle. In Rio sind Temperaturen von über 42 Grad gemessen worden. Während Taylors Konzert am Freitag soll sich das Stadion auf fast 60 Grad aufgeheizt haben. Im Netz ist zudem ein Video aufgetaucht, in dem es so aussieht, als könne die Musikerin wegen der Hitze nur schwer atmen.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de