Fan (23) stirbt vor Taylor Swifts Konzert in Rio de Janeiro

Bestürzende Nachrichten aus Brasilien. Taylor Swift (33) ist seit einigen Monaten mit ihrer "The Eras"-Tournee unterwegs. Nach zahlreichen ausverkauften Shows in den USA tourt die "You Belong With Me"-Interpretin aktuell durch Südamerika. Diese Woche ist sie für drei Shows in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro. Vor Taylors Konzert am Freitagabend kam es aber zu einem schrecklichen Vorfall: Ein Fan kam ums Leben.

Wie das brasilianische Blatt Folha De S.Paulo berichtet, besuchte die 23 Jahre alte Ana Clara Benevides mit ihren Freunden das Konzert der Hitmusikerin. Laut ihrer Cousine habe sie in der ersten Reihe gestanden und sich noch vor Beginn der Show plötzlich unwohl gefühlt. Daraufhin sei sie in Ohnmacht gefallen und habe einen Herzstillstand erlitten. Im Stadion sei Ana 40 Minuten lang wiederbelebt worden, auf dem Weg ins Krankenhaus habe sie jedoch einen zweiten Herzstillstand gehabt. Kurz nachdem sie in der Klinik ankam, sei sie gestorben. Mehrere Fans seien während der Show aufgrund der Hitze zusammengebrochen – es herrschten mehr als 37 Grad in der Stadt, im Stadion soll die Temperatur auf etwa 60 Grad gestiegen sein.

Taylor meldet sich nach ihrem Konzert voller Trauer auf Instagram. "Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte schreibe, aber ich muss mit gebrochenem Herzen sagen, dass wir heute Abend vor meiner Show einen Fan verloren haben", schreibt die Sängerin und fügt hinzu: "Ich möchte sagen, dass ich diesen Verlust zutiefst empfinde und mein gebrochenes Herz an ihre Familie und Freunde geht."

