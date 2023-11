"Respektlos": Danny Ciprianis Ex verletzt von Clip mit Model

Sie ist wohl sehr verletzt! Danny Cipriani (36) und Victoria Rose hatten sich im August 2020 verlobt. Etwa ein Jahr später wagten der Rugbyspieler und seine Liebste dann den nächsten Schritt und schworen sich die ewige Treue. Doch ihre Liebe sollte nicht von Dauer sein: Vor wenigen Tagen gab der Sportler ihre Trennung bekannt. Kurz darauf zeigte ein Video, das anscheinend in ihrem Wohnzimmer aufgenommen wurde, Danny gemeinsam mit einer Fitnesstrainerin beim Sparring. Nun verrät ein Insider, wie es Victoria mit dem Clip geht!

Wie die Quelle gegenüber The Sun berichtet, habe die Aufnahme Dannys Ex sehr getroffen: "Es ist natürlich schrecklich für Vic, so etwas öffentlich im Internet zu sehen. Sie sind noch nicht einmal geschieden. Es ist erst ein paar Tage her, dass er der Welt verkündet hat, dass sie sich getrennt haben, und es sieht aus, als ob er im Wohnzimmer dieser Frau ist", erklärt er. Zudem kritisiert der Tippgeber Dannys Verhalten gegenüber seiner Verflossenen: "Die ganze Sache wird so respektlos gehandhabt."

Erst vor wenigen erklärte Danny in einem emotionalen Statement auf Instagram, dass er und Victoria sich getrennt haben: "Victoria und ich haben uns zusammengesetzt und haben uns dazu entschieden, uns nach fast vier Jahren Ehe voneinander zu trennen." Trotz ihrer schönen gemeinsamen Zeit hätten sie feststellen müssen, dass sie an verschiedenen Punkten in ihren Leben stünden.

Instagram / victoriarosecipriani Victoria Rose im September 2023

Getty Images Danny Cipriani im November 2022

Instagram / dannycipriani87 Danny Cipriani mit seiner Ehefrau Victoria

