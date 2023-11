Danny Cipriani und Victoria trennen sich nach vier Ehejahren

Es ist alles aus und vorbei. Danny Cipriani (36) und Victoria Rose hatten sich im August 2020 verlobt und eigentlich vor, zeitnah zu heiraten. Allerdings wurde ihnen ein Strich durch die Rechnung gemacht: Die Partnerin verlor im Oktober in der 24. Schwangerschaftswoche ihr Baby. Dieser tragische Vorfall legte ihre Hochzeitspläne erst einmal aufs Eis – im April 2021 war es dann aber endlich so weit: Der englische Rugby-Spieler und seine Liebste gaben sich das Jawort. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Danny und Victoria sind getrennt.

In seiner Instagram-Story meldet sich der Sportler nun mit einer traurigen Neuigkeit zu Wort. "Victoria und ich haben uns zusammengesetzt und haben uns dazu entschieden, uns nach fast vier Jahren Ehe voneinander zu trennen", gibt er jetzt bekannt. Auch wenn sie beide eine wunderschöne Zeit miteinander gehabt hätten, habe das Duo feststellen müssen, dass es sich auf unterschiedlichen Wegen im Leben befinde. "Obwohl das eine traurige Neuigkeit ist, ist es für uns beide ein neues Kapitel, in dem jeder glücklich werden kann. Ich wünsche Victoria und ihren Kindern nur das Beste", schließt der Brite sein Statement ab. Seine Verflossene meldet sich bislang allerdings noch nicht zu Wort.

Wie ein Insider Mail Online berichtete, habe sich das Paar bereits vor zwei Wochen dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. "Victoria war in den letzten Monaten zunehmend unglücklich. Die Dinge wurden immer angespannter", verriet die Quelle. Angeblich habe eine Textnachricht auf dem Handy des Sportlers für eine hitzige Auseinandersetzung gesorgt, was letztendlich zum Liebes-Aus geführt habe. "Sie sind beide am Boden zerstört über das Scheitern ihrer Ehe", gab der Informant bekannt.

Instagram / dannycipriani87 Danny Cipriani mit seiner Ehefrau Victoria

Instagram / dannycipriani87 Danny Cipriani im Januar 2021

Getty Images Danny Cipriani, Rugby-Spieler

