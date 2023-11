Tyler Perry verrät Spitznamen für Harry und Meghans Tochter

Er sieht sie als Teil seiner Familie. Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) hatten sich 2020 von der britischen Königsfamilie entfernt, um in den USA neu zu beginnen. Seitdem herrscht Eiszeit zwischen den beiden Lagern. Wie Freund Tyler Perry (54) verrät, soll nicht nur das Paar, sondern auch seine Kinder darunter leiden. Der Medienmogul habe die kleine Familie damals sogar bei sich wohnen lassen – und baute eine enge Beziehung zu ihnen auf. Harry und Meghans Tochter Lilibet (2) gab er liebevoll diesen Namen.

Nach ihrem Umzug in die Vereinigten Staaten habe der 54-Jährige die Ex-Royals unterstützen wollen. Im "Let's Talk Off Camera"-Podcast erklärt er über ihr Zusammenleben: "Sie waren so glücklich. Es war so ein schöner Moment." Er sei in dieser Zeit sogar zum Patenonkel ihrer Tochter Lilibet geworden. Seither habe sie von ihm liebevoll den Namen "Little Lili" bekommen. "Oh, sie ist so wunderschön. [...] Archie und Lili sind wunderschön", schwärmt er abschließend über die royalen Sprösslinge.

In dem Interview packte Tyler auch darüber aus, welch wichtige Rolle er im Leben der Sussexes gespielt hatte. Vor allem für Meghan soll er eine ganz besondere Stütze gewesen sein. "Ich habe ihnen [...] gesagt: 'Wenn ihr jemals etwas braucht, bin ich da', und sie rief Monate später an und redete mit mir, als wäre ich ein Therapeut", gab er daraufhin preis.

Anzeige

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige

Getty Images Tyler Perry, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de