"Therapeut": Tyler Perry packt über Herzogin Meghan aus

Tyler Perry (54) plaudert Details aus. Seitdem Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) ihren königlichen Pflichten 2020 den Rücken gekehrt hatten, versuchen sie sich ein neues Leben in den USA aufzubauen. Doch hatte diese Entscheidung auch einige negative Auswirkungen. Der Kontakt zur britischen Königsfamilie schien vollends abgebrochen. In dieser Zeit soll die "Suits"-Darstellerin vor allem Hilfe bei ihren Freunden gesucht haben. Einer dieser packt nun aus: Tyler verrät, welche besondere Rolle er in Meghans Leben spielte.

Im "Let's Talk Off Camera"-Podcast spricht der 54-Jährige über die Beziehung zur einstigen Schauspielerin. Wie er berichtet, kennen er und Meghan sich durch einen gemeinsamen Publizisten. Nach ihrem Umzug in die USA habe er dem Paar seine Unterstützung zugesichert. "Ich habe ihnen [...] gesagt: 'Wenn ihr jemals etwas braucht, bin ich da', und sie rief Monate später an und redete mit mir, als wäre ich ein Therapeut", verrät er. Zunächst sollen die Sussexes dann sogar bei ihm untergekommen sein, wie er behauptet. "Sie versteckten sich eine lange Zeit bei mir zu Hause", heißt es.

Obwohl sich Harry und Meghan ursprünglich wohl ein besseres Leben in den USA ausmalten, soll es ihnen deutlich an Beliebtheit mangeln. Die Frau an Harrys Seite sei sich darüber jedoch bereits im Klaren. Ihr wurde "kristallklar gemacht, dass sich die Gezeiten in Amerika gegen sie gewendet haben", zitierte Closer einen Insider.

Getty Images Tyler Perry im August 2022

Getty Images Herzogin Meghan, 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Markle in Nottingham, Dezember 2017

