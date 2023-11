Nichts hält Chrishell Stause und G Flip von ihrer Liebe ab!

Liebe trotz Fernbeziehung! Der Selling Sunset Star Chrishell Stause (42) hat im vergangenen Jahr das nicht-binäre Gesangstalent G Flip in einer privaten Zeremonie in Las Vegas geheiratet. Kennengelernt hatten sich die beiden während eines Videodrehs des australischen Musiktalents im Oktober 2021. Seit nun über einem Jahr gehen sie als Ehepaar gemeinsam durchs Leben: Nun verrät Chrishell, wie sie ihre Liebe trotz Entfernung aufrechterhalten!

Gegenüber 60 Minutes Australia verrät die Immobilienmaklerin: "Wir haben unterschiedliche Leben und es gibt Zeiten, in denen wir uns trennen müssen. Aber wir facetimen jeden einzelnen Tag." Sie und G Flip arbeiten hart daran, regelmäßigen Kontakt zu pflegen, wenn sie voneinander getrennt seien. "Ich weiß, dass G Flip macht, für was G bestimmt ist. Wir freuen uns einfach füreinander", berichtet sie. Chrishell fügt hinzu, dass ihre Beziehung so stark sei, weil G Flip sie auf einer tieferen Ebene verstehe.

Die ehemalige Schauspielerin freue sich auf die gemeinsame Zukunft und könne die nächsten Schritte kaum abwarten! "Wir haben definitiv über Babys gesprochen und sehen es in unserer Zukunft. Aber wir müssen es im Voraus planen", offenbart sie.

Anzeige

Instagram / chrishell.stause G Flip und Chrishell Stause im Mai 2023

Anzeige

Getty Images G Flip und Chrishell Stause, Mai 2023

Anzeige

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und G Flip

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de