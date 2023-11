Ashlyn Harris und Alexandras Scheidung war lange geplant!

Der Entschluss steht nicht erst seit gestern. Im vergangenen Monat wurde publik, dass Ashlyn Harris (38) und Alexandra Krieger (39) sich nach rund zehn Jahren Beziehung scheiden lassen. Die genauen Hintergründe zum Ehe-Aus der beiden Fußballspielerinnen sind bislang nicht bekannt – allerdings machen aktuell hartnäckige Gerüchte die Runde, dass die Blondine fremdgegangen sei. Nun kommen mehr Details ans Licht: Ashlyn und Alexandras Scheidung steht schon länger fest!

In einem ausführlichen Statement auf Instagram meldet sich die 38-Jährige nun zu Wort und verrät, dass der Schlussstrich nicht von heute auf morgen geschehen sei. "Wir haben den ganzen Sommer damit verbracht, die Trennungs- und Scheidungsschritte in Angriff zu nehmen", erklärt Ashlyn. Ihre Therapeuten, Anwälte und ihre gemeinsame Agentur haben den Noch-Eheleuten bei der Planung geholfen.

Seit Oktober wird gemunkelt, dass die Sportlerin aktuell mit der One Tree Hill-Darstellerin Sophia Bush (41) anbandelt. Der daraus entstandene Shitstorm im Netz macht Ashlyn daher besonders zu schaffen. "Ich habe versucht, das Feuer ausbrennen zu lassen, und was ich erlebt habe, hat meine psychische Gesundheit zerstört", gibt sie in dem Social-Media-Post zu und fügt hinzu: "Das war brutal."

Anzeige

Getty Images Ashlyn Harris und Alexandra Krieger im November 2019

Anzeige

Getty Images Sophia Bush im September 2023

Anzeige

Getty Images Alexandra Krieger und Ashlyn Harris im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de