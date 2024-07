So hart war für Ashlyn Harris die Scheidung von Ali Krieger

Nach zehn gemeinsamen Jahren zerbrach die Ehe von Ashlyn Harris (38) und Alexandra Krieger (40) im vergangenen Jahr. Wie Just Jared berichtet, spricht Ashlyn in einem Women's Health-Panel nun ganz offen über das "wirklich harte" Liebeszerwürfnis. Die beiden Kinder der Profifußballerinnen hätten die Scheidung für sie besonders emotional gemacht. "Es ist eines der schwierigsten Dinge, die ich je durchmachen musste – eine Scheidung mit zwei sehr kleinen Kindern zu bewältigen und sie mein Gefühlschaos nicht sehen oder fühlen zu lassen. Das ist eine wirklich große Prüfung", gesteht die Sportlerin ehrlich.

Im Oktober 2023 verkündeten die Fußballspielerinnen ihr Ehe-Aus im Netz. Damals machten Gerüchte die Runde, dass Ashlyn ihrer Partnerin fremdgegangen sei. Doch schnell gaben die Ex-Partnerinnen Entwarnung. Auf Instagram stellten sie klar, dass ihre Beziehung unter "unüberbrückbaren Differenzen" litt. Die Entscheidung, sich zu trennen, sei bei ihnen wohlüberlegt gewesen. "Wir haben den ganzen Sommer damit verbracht, die Trennungs- und Scheidungsschritte in Angriff zu nehmen", betonte die Blondine damals.

Nach ihrer Scheidung hat Ashlyn ihr neues Liebesglück in der Schauspielerin Sophia Bush (42) gefunden. Seit April gehen die Turteltauben gemeinsam durchs Leben – und das überglücklich. Das wurde spätestens an Sophias 42. Geburtstag vor wenigen Wochen deutlich. Zu diesem besonderen Anlass richtete die Sportlerin romantische Zeilen an ihre Liebste: "Du bist ein solches Geschenk für diese Welt. Dich strahlen und glücklich zu sehen, erfüllt uns alle. Ich liebe dein Herz, Soph... Ich liebe alles an dir. Alles Gute zum Geburtstag, Baby."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashlyn Harris und Alexandra Krieger im November 2019 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashlyn Harris und Sophia Bush im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Ashlyn so offen über ihre Scheidung spricht? Das ist wirklich mutig und stark von ihr. Ich finde, das sollte privat bleiben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de