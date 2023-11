Yeliz Koc verrät: Ex Jimi will zahlen statt Tochter sehen

Sie plaudert aus dem Nähkästchen! Noch bevor ihre gemeinsame Tochter Snow (2) das Licht der Welt erblickt hatte, trennte sich Yeliz Koc (30) von ihrem damaligen Partner Jimi Blue Ochsenknecht (31). Seitdem herrscht zwischen dem einstigen Paar Funkstille – auch von seinem Nachwuchs will der einstige "Die wilden Kerle"-Star nichts mehr wissen. So zieht Yeliz ihr Töchterchen alleine auf. Aktuell befindet sich die Make Love, Fake Love-Kandidatin aber im Promi Big Brother-Container – und dort verrät Yeliz so einiges über ihren Ex!

Im Gespräch mit einigen ihrer Mitbewohner verrät die 30-Jährige, wie es ihr als alleinerziehende Mama geht – und dass sie so einiges versuchte, um Jimi zu überzeugen, seine Tochter zu sehen. "Dann habe ich zu meinem Anwalt gesagt, schlag ihm vor, er muss nur einmal im Monat kommen, dann muss er nicht zahlen. Ich verzichte darauf, aber Hauptsache, er kommt einmal im Monat", so Yeliz. Der einstige Kinderstar habe aber abgelehnt und gemeint, er würde die beiden nicht besuchen, solange sie weiterhin schlecht über ihn spricht.

"An dem Punkt habe ich gemerkt, es ist eine Ausrede. Er will alles auf mich schieben, ich habe die letzten Monate nichts gesagt. Das Einzige, was ich dann wieder gesagt hatte im Interview: Dass meine Tür immer offen steht, er kann jederzeit kommen", offenbart die einstige Der Bachelor-Kandidatin außerdem. Yeliz glaube, dass Snow für ihren Papa "einfach nicht existiert".

Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie und Yeliz Koc

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de