Amira Pocher machte Sebastians Klinikaufenthalt öffentlich!

Heute machte Sebastian Pannek (37) publik, dass er seit einigen Jahren mit seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen habe. Vor einigen Jahren musste sich der ehemalige Bachelor deshalb sogar in eine Klinik begeben. Eine Person wusste bereits damals schon über die Probleme des Influencers Bescheid – und plauderte diese einfach munter aus. Amira Pocher (31) sprach bereits vor einiger Zeit öffentlich über Sebastians Klinikaufenthalt!

Auf Instagram teilt Sebastian einen Ausschnitt aus einem Podcast, in dem Amira diese intimen Details preisgibt. Die Audiodatei beginnt damit, dass die Moderatorin ankündigt, noch eine Geschichte über einen Bachelor parat zu haben. Sebastians Namen nennt sie nicht. Stattdessen betitelt sie ihn als "ekelhaften Typen", den sie "wie abgrundtief hassen" würde. "Der war nachweislich in der Geschlossenen anscheinend. Mir hat das jemand vom Personal geschrieben. Die hat mir gesagt, der hat einen Knacks, der verkraftet diese Öffentlichkeitsleben nicht", plaudert sie drauflos.

Die Fans sind von Amiras damaligem Outing des Bachelors schockiert. In den sozialen Medien hagelt es verärgerte Kommentare gegen die 31-Jährige. "Wie kann man mit so einem sensiblen Thema eines anderen einfach an die Öffentlichkeit gehen?", fragt ein empörter User. Auch Kommentare wie "Amira, schäm dich!" oder "Du bist einfach nur ekelhaft!" sind zahlreich im Netz zu finden.

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, ehemaliger Bachelor

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

