Sebastian Pannek war wegen Depression und Burn-out in Klinik

Trauriges Geständnis von Sebastian Pannek (37)! Als Bachelor wurde er vor einigen Jahren deutschlandweit bekannt. Mittlerweile ist der Influencer mit Angelina Heger (31) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. Im Netz lässt er seine Follower regelmäßig an seinem Alltag teilhaben. Doch ein Kapitel seines Lebens blieb den Fans bisher verborgen. Nun überrascht der Ex-Rosenkavalier mit folgender Offenbarung: Sebastian musste sich wegen Depressionen und Burn-out in eine Klinik begeben!

In einem Instagram-Video macht er seine Geschichte öffentlich und reagiert damit auf eine Podcast-Aufnahme von Amira Pocher (31), die gegen ihn hetzt. "Ich hatte damals Depressionen, Panikattacken und einen Burn-out in der Zeit, als ich in die Öffentlichkeit kam", erklärt er. Mittlerweile habe er Tools erlernt, die ihm heute noch helfen, wenn er durch dunkle Phasen geht. In einem langen Statement unter dem Video möchte er seinen Followern Mut machen, sich Hilfe zu suchen. "Ich teile diese Geschichte in der Hoffnung, dass auch meine Community den Mut findet, offen über ihre Herausforderungen zu reden, die inneren Dämonen zu bekämpfen und nichts auf das Gerede der äußeren Dämonen zu geben!", führt er weiter aus.

Im Netz findet Sebastian viel Zuspruch. "Danke, dass du das mit uns teilst Sebastian", oder "Du bist so mutig! Es ist schön zu wissen, dass man mit dieser Thematik nicht alleine ist. Danke Sebastian", sind nur zwei von vielen Fan-Kommentaren unter dem Beitrag.

