Genug Beweise: A$AP Rocky muss sich vor Gericht verantworten

Es folgt nun doch ein Gerichtsprozess für A$AP Rocky (35)! Der Rapper wird seit einigen Jahren mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Vor zwei Jahren war er wegen eines angeblichen Angriffs mit einer Handfeuerwaffe angeklagt worden. Er soll auf seinen Freund A$AP Relli gezielt und mehrfach geschossen haben. Am Montag entschied das Gericht, dass es nun genügend Beweise für den Rapper gebe. A$AP Rocky muss sich vor Gericht verantworten!

Während der Anhörung plädiert der zweifache Familienvater auf nicht schuldig. A$AP Relli meint, dass er vor dem Angriff lange mit dem Rapper befreundet gewesen sei. Jedoch sei es immer wieder zu Reibereien gekommen. Zuletzt tauchte auch ein Video von dem Vorfall im November 2021 auf: Dort war ein Bereich in der Nähe des Tatorts zu sehen, in dem keine Personen zu sehen, aber zwei Schüsse zu hören sind. "Ich bin mir sicher, dass Rocky in allen Punkten recht bekommen wird", sagt der Anwalt des Rappers vor dem Gerichtsgebäude, laut People.

Vor kalifornischen Gerichten sind vorläufige Anhörungen wie diese eine verkürzte Version der Gerichtsverhandlung, bei der ein Richter lediglich entscheidet, ob die Beweise ausreichen, um das Verfahren fortzusetzen oder nicht. Das Video gibt nun genug Beweise, um das Verfahren fortzusetzen.

