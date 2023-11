Iris und Peter bei Promi BB: Jetzt ist auch Yvonne Woelke da

Jetzt ist das Skandal-Trio bei Promi Big Brother quasi komplett! Seit gestern treiben Iris Klein (56) und ihr Ex Peter Klein (56) in der wohl berühmtesten TV-WG ihr Unwesen. Es ist das erste Zusammentreffen der Noch-Eheleute seit Monaten. Iris hatte sich Anfang des Jahres von dem Handwerker getrennt, weil dieser angeblich eine Affäre mit Yvonne Woelke (42) gehabt hatte. Nun mischt Peters angeblicher Seitensprung außerhalb des Containers ebenfalls die Realityshow auf: Jetzt ist nämlich auch Yvonne im "Promi Big Brother"-Studio!

Die Das große Promi-Büßen-Kandidatin sitzt in der aktuellen Folge gemeinsam mit den Moderatoren Marlene Lufen (52) und Jochen Schropp (44) im Studio. Diese Möglichkeit nutzt die Schauspielerin, um erneut gegen ihre Rivalin Iris zu feuern. "Ich bin wirklich entsetzt und schockiert, dass man so einer Person noch so einer Plattform bieten kann und dass sie noch solche Lügengeschichten verbreiten kann", wettert Yvonne und ächzt weiter: "Sie zeckt sich wirklich in jede Sendung rein!"

Bei den "Promi Big Brother"-Zuschauern kommen diese Aussagen aber gar nicht gut an! Auf X kommentieren einige User das Interview der Blondine. "Yvonne zeckt sich doch selbst in jede Sendung rein" oder auch "Diese schnippische Art von Yvonne ist auch peinlicher als alles andere", beschweren sich beispielsweise zwei Nutzer.

ProSieben / Nikola Milatovic Yvonne Woelke bei "Das große Promi-Büßen"

Sat.1 Iris und Peter Klein bei "Promi Big Brother"

Action Press / Bieber, Tamara Yvonne Woelke im November 2023

