So war die erste Nacht bei Promi BB für Iris und Peter Klein

Plötzlich nächtigen sie wieder in einem gemeinsamen Schlafzimmer! In der aktuellen Promi Big Brother-Staffel trafen Iris Klein (56) und ihr Ex Peter Klein (56) erstmals seit mehreren Monaten wieder aufeinander. Gestern Abend mussten sie direkt die erste gemeinsame Challenge meistern und im Duo im Pennymarkt einkaufen. Aber wie war es eigentlich für Iris und Peter, wieder unter einem Dach zu schlafen?

"Zum Glück war es keine Nacht mit Iris. Zum Glück war es nur eine Nacht im Großraum-Schlafzimmer", betont Peter jetzt in der aktuellen "Promi Big Brother"-Folge und fügt hinzu: "Deshalb war es okay." Und auch für Iris sei die Situation in Ordnung. "Peter ist weit genug von mir weg. Ich habe ihn nicht schnarchen gehört", lässt sie die vergangene Nacht Revue passieren.

Peter sei von den ersten Tagen im TV-Container so erschöpft gewesen, dass er sowieso tief und fest geschlafen habe. "Ich habe letzte Nacht an überhaupt nichts gedacht. Ich war wirklich so müde. Ich bin komplett ohne Träume eingeschlafen", fasst er die Nacht zusammen.

SAT.1/Nadine Rupp Peter Klein, "Promi Big Brother"-Bewohner 2023

SAT.1/Nadine Rupp Iris Klein, TV-Star

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Star

