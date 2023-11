Jenny Frankhauser würde Peter Klein bei Promi BB plattmachen

Sie hätte ganz anders reagiert! Am Montagabend zog Iris Klein (56) zu ihrem Ex Peter Klein (56) in den Promi Big Brother-Container. Zuvor hatte es immer wieder Streitigkeiten bei dem einstigen Paar gegeben, da der gelernte Maler seine Frau mit Yvonne Woelke (42) betrogen haben soll. Das erste Aufeinandertreffen nach mehreren Monaten verlief aber alles andere als dramatisch. Das verwundert Iris' Tochter Jennifer Frankhauser (31): Jenny hätte Peter platt gemacht!

In ihrer Instagram-Story macht die Influencerin ihrem Ärger Luft: "Ich würde den plattmachen, die bräuchten Security. Ich wäre nicht nett, auf gar keinen Fall. Aber sie muss sich ja auch zusammenreißen, ist ja das Fernsehen." Ihren Wutausbruch rechtfertigt sie so: "Stellt euch mal vor, nach 20 Jahren und dann der untreue Ehemann da drin. Ach du scheiße man."

Iris' andere Tochter Daniela Katzenberger (37) meldete sich auch ein paar Stunden vor dem großen Live-Einzug via Instagram zu Wort: "Als ihre Tochter weiß ich, dass sie schon seit 100 Jahren ins "Promi Big Brother"-Haus wollte. Und mich freut das mega, dass ihr Traum jetzt in Erfüllung geht." Die Konstellation finde sie "richtig krass".

