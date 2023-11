Schon wieder: Jenelle Evans' Sohn läuft von Großmutter weg

Jenelle Evans' (31) Sohn ist schon wieder ausgebüxt. Die Teen Mom-Bekanntheit musste sich in den vergangenen Wochen oft Sorgen um ihren Sohn Jace (14) machen. Ende Oktober hieß es, der Teenager sei binnen zwei Monaten dreimal von zu Hause weggelaufen. Der Grund soll sein Stiefvater David Eason sein, der sich mittlerweile sogar wegen Kindesmisshandlung verantworten muss. Nun ist Jace schon wieder weggelaufen – und das aus dem Haus seiner Oma.

Jace soll bei Jenelles Mutter Barbara untergekommen sein, nachdem sein Stiefvater angeklagt worden war. Laut dem Ok! Magazine habe der 14-Jährige für 48 Stunden als vermisst gegolten, bevor er vergangenen Sonntag gefunden wurde. "Jace hatte mit einer Menge zu kämpfen. Er war sich bewusst, dass er nicht bei Barb bleiben kann, wenn er in Schwierigkeiten gerät", erklärt eine Quelle dem Magazin. Der Junge sei bei seiner Großmutter zusätzlich nicht in der Lage gewesen, "die richtigen Medikamente zu nehmen".

Trotz der Vorwürfe gegen ihren Mann steht Jenelle bisher immer hinter ihm. Dafür muss sie von ihrer Community auch ordentlich Kritik einstecken. Auf Instagram hatte die 31-Jährige sich Anfang November vehement gewehrt, denn David habe ihr bei ihren Depressionen geholfen. "Obwohl er hier sitzt und alle Anschuldigungen der Welt auf sich nehmen muss, hat er mir tatsächlich geholfen", hatte Jenelle gemeint. Sie stelle ihren Mann aber keineswegs über ihre Kinder.

Instagram / j_evans1219 David Eason und Jenelle Evans, TV-Persönlichkeit

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihr Sohn Jace im September 2023

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, TV-Persönlichkeit und David Eason

