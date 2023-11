"Bauer sucht Frau"-André hat schon einen Kosenamen für Julia

André geht in die Vollen! Der Milchbauer hatte drei Bewerberinnen zum Bauer sucht Frau-Scheunenfest eingeladen. Doch nur Julia überzeugte ihn so sehr, dass sie mit auf seinen Hof durfte. Während der Hofwoche lernen sich die beiden nun immer mehr kennen. Es scheint kaum besser laufen zu können: Sie lachen und flirten, was das Zeug hält. André hat sogar schon einen Kosenamen für seine Auserwählte!

In der aktuellen "Bauer sucht Frau"-Folge haben die beiden neugeborene Hundewelpen zum ersten Mal auf den Rasen gesetzt. Nachdem das erledigt war, gestand André der Schleswig-Holsteinerin: "Du bist schon eine Praline." Julia erklärte daraufhin, dass sie den Spitznamen total niedlich finde. Der 33-Jährige hat sich schließlich auch was dabei gedacht: "Natürlich nenne ich Julia nicht ohne Grund 'Praline', denn wenn man ihr in die Augen schaut und sie dabei lacht, hat sie so ganz kleine Grübchen. Das ist schon sehr süß. Man kann sich an den Anblick gewöhnen."

Doch auch Julia ist Feuer und Flamme für den hauptberuflichen Maschinenführer. "Bis jetzt fühle ich mich sehr wohl bei dem André. Er ist auch sehr bemüht, dass ich mich wohlfühle und ich würde sagen, wir sind ein super Team", betonte die Projektmanagerin.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

RTL André und Inka beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest

RTL Julia und André, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2023

RTL Julia und André bei "Bauer sucht Frau"

