Beziehungspause mit Yasin: Nun meldet sich Samira Cilingir!

Sie haben es zurzeit nicht leicht. Yasin Cilingir (32) und Samira Cilingir lernten sich bei Love Island kennen und lieben. Mittlerweile sind die Turteltauben verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Doch bereits seit einiger Zeit schien es bei ihnen zu kriseln: Erst vor wenigen Tagen plauderte Samira im Netz aus, dass sie mit den Kindern alleine zu Hause sei. Daraufhin offenbarte Yasin, dass er und seine Frau sich für eine Beziehungspause entschieden haben. Nun meldet sich auch Samira zu Wort!

Auch die zweifache Mama erklärt auf Instagram sichtlich betroffen, dass es für die Eheleute so wie es zurzeit sei, nicht weitergehen könne: "So wie es gerade ist, läuft es auf keinen Fall weiter und es bringt auch nichts, wenn wir nur wegen der Kinder zusammen sind. So streiten wir uns nur und so kann man die Kinder auch nicht glücklich machen." Daher seien sie und Yasin zurzeit dabei, eine Lösung zu suchen. "Mal schauen, wo es hinführt. Entweder zur Trennung oder halt nicht, das kann ich so auch noch nicht sagen", verrät Samira weiter.

Kurz zuvor hatte Yasin die Trennung auf Zeit öffentlich gemacht: "Natürlich wäre ich gerade liebend gerne bei den Kindern, bei der Familie, aber es funktioniert gerade nicht. Wir haben auch eine Pause", erzählte er auf Instagram. Diese Entscheidung hätten sie unter anderem auch für die Kinder getroffen.

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin Cilingir im Juni 2023

Instagram / samira.bne Samira Cilingir

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir

