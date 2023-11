Bildschirmkontrolle zurück: Oliver Pocher lästert über Biyon

Oliver Pocher (45) kann es nicht lassen. Nachdem die Trennung des Komikers von seiner Frau Amira Pocher (31) anfangs noch friedlich verlaufen war, bahnte sich schnell ein Rosenkrieg an. Besonders die Gerüchte, Amira bandle mit dem Lifecoach Biyon Kattilathu (39) an, stießen ihrem Verflossenen wohl auf. Immer wieder schießt er im Netz gegen den Autoren. Nun ist Olli mit seiner Bildschirmkontrolle zurück – und sein erstes Opfer ist natürlich Biyon.

Bei Instagram meldet Olli sich mit einer brandneuen Bildschirmkontrolle. Seine letzte ist bereits einige Monate her. Die lange Abwesenheit erklärt er direkt mit einer gehörigen Portion Ironie und nicht ohne Seitenhieb gegen Amira: "Bei mir läuft es privat momentan nicht so. Ich bin in einer schwierigen Lebensphase. Meine Partnerin hat sich von mir getrennt. Und das ist so eine Phase, in der ich denke, ich brauche einen Lifecoach. Ich brauche Glückskeksweisheiten." Mit sarkastischen Kommentaren zeigt Olli seinen Fans nicht nur die Videos des Motivationstrainers, sondern auch teils kuriose Clips seiner Kollegen.

Damit aber nicht genug. Schon bevor Olli wieder eine Bildschirmkontrolle hochlud, machte er sich über Biyon lustig – nämlich mit einer von ihm gespielten Figur, die er den Dalai Karma nannte. In einem Kostüm, das verdächtig an das Aussehen des 39-Jährigen erinnerte, ahmte Olli ihn nach. Die Fans zeigten sich gemischter Meinung: Während manche die Witze lustig finden, sehen andere in der Satire ein "gekränktes Ego".

Anzeige

ActionPress Amira und Oliver Pocher im September 2019

Anzeige

Instagram / biyon Biyon Kattilathu im April 2021

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de