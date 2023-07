200 Frauen: Harry Jowsey will nicht mehr nur "herumvögeln"

Harry Jowsey (26) macht eine Wandlung durch! Der Hottie wurde 2020 durch seine Teilnahme an "Finger weg!" bekannt. Damals war er in der Show mit Francesca Farago (29) ein Paar und auch nach den Dreharbeiten führten die Reality-TV-Stars eine Partnerschaft. Doch die Beziehung ging in die Brüche und Harry zog weiter. In den sozialen Medien konnte er sich eine ordentliche Fangemeinde aufbauen – vermutlich auch, weil seine überwiegend weiblichen Followerinnen ihn sehr attraktiv finden. Doch Harry gibt zu: Er möchte sich nicht mehr ausleben und sucht stattdessen die Frau, die er heiraten wird.

"Mein größtes Ziel in meiner nächsten Beziehung ist, dass ich heiraten will. Die nächste Person, mit der ich mich treffe, ist zu 110 Prozent meine Person, also möchte ich sicher sein", sagt der Hottie gegenüber Daily Telegraph. "Ich habe so viele Fehler gemacht und alle Lektionen gelernt, die ich lernen musste. Ich habe es satt, dass mir das Herz gebrochen wird", gibt er zu. Er wolle nicht mehr nur "herumvögeln" und müsse vielleicht einfach wieder nach Australien zurück und dort eine Frau kennenlernen, die ein normales Leben führt.

Der Realitystar gab an, mit mehr als 200 Frauen geschlafen zu haben. Doch es sei nicht immer nur er, der die Initiative ergreife: "Es gab mal ein Mädchen... [...] Sie kam zu mir, nur um mir mitzuteilen, dass sie Sex mit mir haben möchte", teilte der 26-Jährige im Gespräch mit Promiflash mit. Die Situation sei ihm unangenehm gewesen.

Netflix Francesca Farago und Harry Jowsey bei "Finger weg!"

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey im August 2022

Getty Images Harry Jowsey, Netflix-Star

