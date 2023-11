Hugh Jackman trainiert hart für seine Rolle als Wolverine!

Hugh Jackman (55) bringt sich in Form! Der Schauspieler gab im September seine Trennung von seiner Frau Deborra-Lee Furness (67) nach 27 Jahren Ehe bekannt. Momentan stürzt sich der Hollywoodstar in seine Arbeit. Der Australier bereitet sich derzeit für den dritten Teil von Deadpool vor. Für den Film wird er wieder in die Rolle des Wolverine schlüpfen: Hugh trainiert hart dafür!

Ein Insider enthüllt gegenüber Daily Mail, dass sich der Schauspieler von seinem Liebeskummer ablenkt, indem er all seine Anstrengungen dafür verwendet, sich körperlich auf den kommenden "Deadpool"-Film vorzubereiten. Aktuell teilt er viele Schnappschüsse und Updates mit seinen Fans auf Social Media, während er sich wieder in Form bringt. Der Insider verrät: "Das alles hält ihn davon ab, sich mit seiner Ex zu beschäftigen und sich mit anderen zu verabreden. Er freut sich darauf, wieder zu arbeiten und sich voll und ganz auf all das zu konzentrieren!"

Die Quelle fügt hinzu: "Hugh hat nichts gegen die Idee, in der Zukunft wieder eine neue Liebe zu finden – aber derzeit liegen seine Pläne woanders!" Die Aussagen des Insiders folgten, nachdem Gerüchte einer neuen Romanze aufgekommen sind. Diese Liebesspekulationen entstanden, als Hugh ein Bild von sich bei einem Spaziergang gepostet hatte.

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness bei der Met Gala 2023

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman, Schauspieler

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman, Schauspieler

