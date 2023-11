Miese Stimmung bei Date? Channing Tatum und Zoe ganz grimmig

Die Gerüchteküche brodelt! Bereits seit einigen Jahren sind Channing Tatum (43) und Zoe Kravitz (34) ein Paar. Die beiden Schauspieler hatten sich bei einem Casting für den Film "Pussy Island" kennengelernt. Mittlerweile sollen die Turteltauben sogar miteinander verlobt sein. Vor Kurzem kamen jedoch Gerüchte auf, dass die beiden in einer Beziehungskrise stecken würden. Nun erwischen Paparazzi Channing und Zoe bei einem gemeinsamen Dinner – dabei wirkt das Paar jedoch alles andere als glücklich!

Aktuelle Aufnahmen, die JustJared vorliegen, zeigen, wie das Pärchen ein Restaurant in Santa Monica verlässt. Die "The Batman"-Darstellerin hat sich bei ihrem Partner eingehakt, während er sie zum Auto führt. Beide wirken auf den Bildern recht angespannt. Mit einem traurigen Blick senkt Zoe ihren Kopf. Auch Channing hat auf den Fotos eine ernste Miene. Ob die schlechte Laune an den anwesenden Paparazzi liegt oder zwischen den beiden wirklich Krisenstimmung herrscht, weiß wohl nur das Paar selbst.

Bereits vor einigen Tagen spielte sich eine ähnliche Situation ab. Beim Verlassen einer Party hatten Channing und Zoe ernste Gesichter. Auch als sie mit dem Auto wegfuhren, schien die Stimmung zwischen den beiden angespannt zu bleiben.

twoeyephotos/MEGA Channing Tatum und Zoe Kravitz

T.JACKSON / BACKGRID Taylor Swift, Zoe Kravitz und Channing Tatum auf Jack Antonoffs Hochzeit

Backgrid/ActionPress Zoe Kravitz und Channing Tatum, November 2023

