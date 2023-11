Ohne Verlobungsring: Zoe und Channing Tatum halten Händchen

Die Fans sind am Spekulieren! Die Schauspieler Zoe Kravitz (34) und Channing Tatum (43) sind seit einiger Zeit zusammen. Vor wenigen Wochen soll der Magic Mike-Star vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen sein. An Halloween sah man die "The Batman"-Darstellerin mit einem dicken Klunker an ihrer linken Hand. Doch kurz darauf legte sie ihn wieder ab. Was ist da los? Jetzt zeigen sich Zoe und Channing aber erneut wie eine Einheit!

Die beiden verließen eine Party in West Hollywood und versuchten wohl den Paparazzi so gut es geht aus dem Weg zu gehen. Trotzdem konnten sie einige Schnappschüsse von dem Paar knipsen. Zoe und Channing liefen Hand in Hand durch die Menschenmenge, dabei ist kein Verlobungsring zu sehen. Zusammen sind sie aber offensichtlich trotzdem.

Jedoch wirken die beiden Schauspieler, zumindest auf diesen Bildern, alles andere als happy. Auch als Zoe und Channing mit ihrem Wagen wegfuhren, schienen sie weiterhin angespannt zu sein. Ob es an dem fehlenden Verlobungsring oder an den Paparazzi lag?

Anzeige

twoeyephotos/MEGA Channing Tatum und Zoe Kravitz

Anzeige

Backgrid/ActionPress Zoe Kravitz und Channing Tatum in West Hollywood

Anzeige

Backgrid/ActionPress Zoe Kravitz und Channing Tatum, November 2023

Anzeige

Denkt ihr, die Paparazzi haben die Stimmung von Zoe und Channing beeinflusst? Ja, ich denke schon. Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de