Nach Verlobung: Riccardo Simonetti ist auf Wolke sieben!

Süße Botschaft von Riccardo Simonetti (30)! Die Nachricht von der Verlobung des Moderators hat diese Woche für Aufruhr im Netz gesorgt. Lang ist die Liste der prominenten Gratulanten. Alle freuen sich für das Allround-Talent und seinen Partner Steven, die mittlerweile seit fast vier Jahren ein Paar sind. Überwältigt von seinem Glück legt er jetzt noch einen drauf – Riccardo veröffentlicht eine Liebeserklärung an seinen Steven!

"Steven ist der erste Mann in meinem Leben, der mich immer als Mensch gesehen hat", schreibt Riccardo auf Instagram. Bevor er seinen Verlobten kennenlernte, sei sein Alltag durch seine Arbeit dominiert gewesen. Die Liebe habe er nie priorisiert. Doch mit Steven an seiner Seite fühle sich sein Leben erst so richtig lebendig an! Der Podcaster schwärmt: "Die Aussicht auf ein ganzes Leben zusammen, ist gerade der schönste Gedanke überhaupt."

Auch darüber, wie positiv die News seiner Verlobung in der Öffentlichkeit aufgenommen wurden, freut den Entertainer sehr: "Das macht uns definitiv Hoffnung, an eine Gesellschaft zu glauben, in der Liebe am Ende wirklich immer gewinnt, völlig egal in welchem Geschlecht man sie findet." Die zahlreichen Glückwünsche und lieben Worte seien für ihn keineswegs selbstverständlich.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seinem Verlobten, November 2023

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Freund im August 2021 auf Mallorca

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti im November 2022

