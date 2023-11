Wollte Jamie Britney Spears mit dieser Offenbarung schaden?

Erzählte Jamie Lynn Spears (32) das ganz bewusst? Als Schwester von Britney Spears (41) hatte die Schauspielerin immer im Schatten des großen Popstars gestanden. Aktuell ist sie in der UK-Version vom Dschungelcamp zu sehen. Schon im Vorfeld wurde vermutet, dass sie dort auch über ihre Schwester auspacken wird. Bisher hielt Jamie sich noch zurück. Doch jetzt offenbart sie eine unangenehme Geschichte über Britney, bei der Fans einen Hintergedanken vermuten.

Bei "I'm a Celebrity" erzählt Jamie am Lagerfeuer von der Zeit als ihre Schwester als Favoritin für ihren ersten Grammy gehandelt wurde. Während der Preisverleihung wurde in ihrem Haus gefilmt. Dann verlor sie aber gegen Christina Aguilera (42). Alles in allem war das ein sehr unangenehmer Moment für die noch junge Britney. Der Zoey 101-Star leitet seine Geschichte mit diesen Worten ein: "Wollt ihr etwas wirklich Peinliches wissen?" Fans vermuten nun, dass sie die Story ganz bewusst hervorholt, um Brit zu schaden. "Jamie Lynn hat Britney schon immer damit verspottet, dass Christina cooler und talentierter sei. [...] Das ist ein subtiler Seitenhieb gegen ihre Schwester", schreibt ein User auf X.

Dass Jamie über ihre Schwester spricht, dürfte einige Fans überraschen. Denn obwohl es vermutet wurde, waren Experten sich sicher, dass sie das Thema meiden würde. "Es ist wahrscheinlich, dass Jamie Lynn Spears im Moment über alles andere als Britney sprechen möchte", erklärte ein PR-Profi gegenüber The Mirror.

Getty Images Britney Spears, Sängerin, mit Schwester Jamie Lynn Spears

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

