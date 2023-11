Hartes Exit-Spiel: Dieser Star ist beim Promi-Büßen raus!

Einer von ihnen muss die Show verlassen! In der TV-Show Das große Promi-Büßen müssen sich die Promis ihrer Vergangenheit stellen – und dabei kommen sie an ihre Grenzen. In der dritten Folge muss der erste Teilnehmer das Camp verlassen. Nach einer harten Nominierungsrunde stehen die zwei Kontrahenten fest: Für Mike Cees und Christin Queenie (27) geht es ums Ganze im Exit-Spiel!

In einem Duell müssen die beiden ein Seil an einem Auto befestigen und dann gegenseitig die Knoten des anderen lösen. Bei den Mitstreitern gibt es einen klaren Favoriten, wenn es um den Gewinner geht: Mike habe laut den Campbewohnern einen Kraftvorteil gegenüber Christin. Er legt aber das Seil lediglich im Auto ab, während seine Gegenspielerin feste Knoten zieht. So kann die TV-Reality-Bekanntheit das Spiel für sich entscheiden. Am Ende verliert Mike und muss das Camp verlassen!

Vor dem Spiel wünschte sich Christin: "Ich finde, ich sollte noch die Chance bekommen, zu zeigen, dass ich auch ganz anders sein kann." Jetzt darf die Influencerin weiterhin beim Promi-Büßen Stärke zeigen!

ProSieben/Nikola Milatovic Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

RTL Mike Cees-Monballijn

RTL Christin Okpara, Reality-TV-Bekanntheit

