Ist "Temptation Island"-Denise emotional abhängig von Lorik?

Sie fühlt sich unterdrückt! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Denise Hersing (27) und ihr Freund Lorik Bunjaku (27) testen aktuell ihre Liebe bei Temptation Island V.I.P. Während der Fußballer die Zeit in der Villa vor allem für wilde Partyabende nutzt, reflektiert die Blondine ihre Beziehung. Die gelernte Flugbegleiterin möchte sich für den Mannheimer nämlich nicht weiter verstellen – jetzt spricht Denise sogar von emotionaler Abhängigkeit!

In der aktuellen Folge von "Temptation Island V.I.P" zeigt sich die Influencerin bereits am Lagerfeuer desillusioniert: "Ich bin zu der Denise geworden, die Lorik gerne gefallen möchte", gesteht sie Moderatorin Lola Weippert (27). Im späteren Verlauf schüttet die Beauty Mitkandidatin Kader Loth (50) ihr Herz aus. Auf die Frage, was sie an Lorik denn lieben würde, trifft Denise eine krasse Aussage: "Keine Ahnung, ich glaube, der hat mich emotional abhängig gemacht." Kader sieht für die beiden keine Zukunft mehr: "Die einzige Rettung ist die Trennung", redet die Reality-Queen Tacheles.

Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin opferte bereits einiges für den Sportler: Sie lehnte für ihn sogar eine Anfrage des Playboys ab! "Der will halt nicht, dass ich irgendwo nackig zu sehen bin. Ich glaube, es geht ihm um seine Ehre. Seine Frau soll so keiner sehen", vermutet die 27-Jährige.

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, Oktober 2021

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku im August 2023

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, Ex-Bachelor-Kandidatin

