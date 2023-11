Peters Promi-BB-Worte: Iris Klein kämpft mit den Tränen!

Emotionale Worte von Peter Klein (56)! Bei Promi Big Brother wurde der Handwerker mit seiner Noch-Ehefrau Iris Klein (56) überrascht. Die beiden lieferten sich im Netz zuletzt einen ordentlichen Rosenkrieg. Iris wirft Peter vor, sie betrogen zu haben. In der Show blieb der große Knall bisher jedoch aus – die Eheleute sprechen kaum ein Wort miteinander. Big Brother zwingt die beiden nun zur großen Aussprache. Dabei kämpft Iris mit den Tränen!

Die beiden schauen sich gemeinsam Interview-Sequenzen an, in denen sie Fragen über die Beziehung beantworten. "Ich bereue heute, dass ich so emotional reagiert habe", stellt Iris im Video fest. Doch dann brechen die Emotionen wieder aus ihr heraus – die positiven. Denn Peter findet liebevolle Worte für seine Ex-Frau: "Sie war ja nicht nur meine Frau, sondern auch meine beste Freundin. Ich habe alles mit ihr geteilt." Die Mama von Daniela Katzenberger (37) kämpft sichtlich mit den Tränen. Er wünsche sich, dass die beiden eine vernünftige Unterhaltung führen können.

Big Brother erinnert die beiden daran, dass sie jetzt die Chance haben, endlich das klärende Gespräch zu suchen. Zunächst herrscht zwischen den beiden Internet-Streithähnen Totenstille. Dann wird es doch noch laut und die eben noch positiven Emotionen scheinen vergessen. Iris wirft ihrem Ex vor: "Ich wollte nicht mehr leben. Du hast mein Leben zerstört!" Dafür könne er nichts, betont Peter. Was wirklich vorgefallen ist, darauf können sie sich nicht einigen. Ein Liebes-Comeback schließen die Eheleute aber definitiv aus.

Anzeige

Sat.1 Iris Klein bei "Promi Big Brother"

Anzeige

SAT.1/Nadine Rupp Peter Klein, "Promi Big Brother"-Bewohner 2023

Anzeige

Instagram / peterklein_official Iris und Peter Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de