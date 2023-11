Plant König Charles so die Feiertage mit seinen Söhnen?

Hat er schon alles geplant? Auf Prinz Harrys (39) Rückzug aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 folgte das Zerwürfnis mit seiner Familie. Während der Herzog von Sussex sich wohl zurzeit wieder an seinen Vater König Charles III. (75) annähert, soll Prinz William (41) ihm seine Enthüllungen noch immer übel nehmen und kein Interesse an einem Treffen mit seinem jüngeren Bruder haben. Um die anstehenden Feiertage trotzdem mit William und Harry verbringen zu können, hat Charles sich anscheinend etwas Besonderes überlegt!

Wie eine Quelle gegenüber Mirror berichtet, habe der Monarch sich einen Plan ausgedacht, der keinen seiner Söhne vor den Kopf stößt. So soll er vorhaben, das Fest der Liebe mit seiner Frau Königin Camilla (76), seinem ältesten Sohn William und dessen Frau Prinzessin Kate (41) zu verbringen. Für die Neujahrsfeierlichkeiten wolle er sich dann Zeit für Harry, dessen Frau Herzogin Meghan (42) und deren Kinder nehmen. So müssten sich die Streithähne nicht begegnen. "Es hätte sicherlich den Vorteil, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und einem Sohn einen Olivenzweig zu reichen, ohne den anderen in Schwierigkeiten zu bringen", erklärt der Informant.

Erst kürzlich berichtete ein Insider gegenüber The Times, dass die beiden Wahl-Amerikaner die Weihnachtsfeiertage wohl gerne mit den Royals verbringen würden: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sussexes eine Einladung, Zeit mit seiner Majestät zu verbringen, ablehnen würden." Bisher stehe eine Einladung allerdings noch aus.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im März 2022

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla, 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de