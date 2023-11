Prinz Harry und Meghan wollen Weihnachten mit Royals feiern

Sie hoffen auf ein gemeinsames Weihnachtsfest! In den vergangenen Jahren sahen Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) die britische Königsfamilie aufgrund des angespannten Verhältnisses nur selten. Auch anlässlich des Geburtstags von Harrys Vater König Charles III. (75) reisten der Rotschopf und die einstige Suits-Darstellerin nicht nach Großbritannien – angeblich lehnten sie die Einladung ab. Die kommenden Weihnachtsfeiertage würden Harry und Meghan allerdings gerne mit der Royal-Family verbringen!

Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber The Times. Grund dafür soll ein gemeinsames Telefonat anlässlich Charles' Ehrentag gewesen sein – das Gespräch könnte ein "Wendepunkt" in der schwierigen Beziehung zwischen den Sussexes und dem Monarchen sein. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sussexes eine Einladung, Zeit mit Seiner Majestät zu verbringen, ablehnen würden", so die Quelle. Bislang soll es aber noch keine Einladung geben.

Was wohl Prinz William (41), Prinzessin Kate (41) und Co. davon halten? Dass Harry und Meghan an Charles' Ehrentag fehlten, soll sie zumindest nicht gestört haben. "Die meisten hochrangigen Mitglieder der britischen Monarchie sind mehr als erleichtert über die Nachricht, dass [...] Harry und Meghan zu der Geburtstagsfeier nicht zurückkehren werden", so Neil Sean gegenüber Fox News.

Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

Prinzessin Kate und Prinz William im November 2023

