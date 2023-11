Stolzer Preis: Kris Jenners TV-Zuhause steht nun zum Verkauf

Kris Jenners (68) Fake-Zuhause gibt es jetzt zu kaufen! Bei The Kardashians können die Zuschauer das Leben der Reality-TV-Persönlichkeit und ihrer Familie hautnah mitverfolgen. Von 2007 bis 2021 war das in dem Vorgängerformat Keeping Up with the Kardashians zu sehen. In dieser Zeit wurde auch immer wieder Kris' Haus gezeigt – jedoch nur von innen. Für die Außenaufnahmen hatte man stets ein anderes Objekt eingeblendet. Nun steht diese Villa zum Verkauf – und das nicht gerade günstig!

Wie TMZ berichtet, sei das Anwesen erneut auf dem Markt. Das Haus liegt in Studio City, einem Stadtteil von Los Angeles und ist nun für stolze 8.888.888 US-Dollar, also umgerechnet etwa 8.188.665 Euro gelistet. 2018 sollte es schon einmal veräußert werden – allerdings "nur" für 5,25 Millionen US-Dollar, sprich ca. 4,84 Millionen Euro. Geboten bekommt man dafür nicht nur ein Stück TV-Geschichte, sondern auch sieben Schlafzimmer, neun Badezimmer sowie einen großzügigen Garten mit Pool.

Vor über zehn Jahren hatte Kris' Tochter Kim Kardashian (43) auf Nachfrage eines Fans bei Twitter enthüllt, dass ihre echten Häuser in der Serie aus Sicherheitsgründen nicht von außen gezeigt werden. "Mein altes Haus in Beverly Hills war wirklich mein Zuhause und es kamen immer wieder Leute, die an meinem Tor klingelten. Ich musste mehrmals die Polizei rufen", hatte die Unternehmerin betont.

Anzeige

Getty Images Kris, Kendall und Kylie Jenner mit Kim Kardashian, 2018

Anzeige

Getty Images Der Kardashian-Jenner-Clan und Kanye West, Februar 2016

Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de