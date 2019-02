Das geheime Zuhause der Kris Jenner (63)! Kris hat Millionen und Abermillionen Dollar damit gemacht, das Privatleben von sich und ihrer Familie öffentlich zur Schau zu stellen. Dazu wurde der Kardashian-Jenner-Klan vor allem zu Hause gefilmt – und teilte damit jegliche Privatsphäre mit der Öffentlichkeit. Falsch gedacht! Die Familienmitglieder haben fast alle mehrere Anwesen. Auch Mama Kris wohnt gar nicht in dem Haus, in dem Keeping up with the Kardashians gedreht wird!

Kris lebt in einem bisher geheim gehaltenen Anwesen in Hidden Hills, einem noblen Vorort von Los Angeles. Jetzt öffnete die TV-Queen zum ersten Mal ihre Türen und führte das Magazin Architectural Digest exklusiv durch ihr Haus. Ihre eigenen vier Wände seien sogar so gemütlich, dass sie sie eigentlich nie verlassen wolle. "Mein Job ist so hektisch und chaotisch. Ich wollte, dass mein Heim sich wie eine Zufluchtsstätte anfühlt, ruhig und friedvoll", erklärte Kris.

Das Interieur hat mit dem Filmhaus wenig gemein: Teure Kunstwerke hängen an den Wänden, Kris hat eine grau-goldene Marmorbar, ein Heimkino mit Vintage-Ohrensesseln und einen riesigen begehbaren Kleiderschrank. Das ganze Haus ist in eleganten, gedeckten Farben wie Grau, Creme oder Anthrazit gehalten – die Designer haben ihren Job anscheinend perfekt gemacht. "Als es Zeit war für die Begehung, ging ich ins Haus und weinte. Jede Ecke bringt mir Freude", schwärmte Kris in dem Gespräch.

Emma McIntyre/Getty Images for MTV Kris Jenner bei den MTV Movie And TV Awards in Santa Monica

Jerod Harris/Getty Images for Airbnb Kris Jenner bei John Legends Launch Party

Clint Brewer / Splash News Kris Jenner, Reality-TV-Star

