Jürgen vs. Paulina: Wen verstehen die Promi-BB-Fans mehr?

Wen sehen die Fans im Recht? Jürgen Milski (60) und Paulina Ljubas (26) leben aktuell gemeinsam im Promi Big Brother-Haus. Doch dort geht es nicht immer harmonisch zu – im Gegenteil. Das Big Brother-Urgestein beleidigte die Datingshow-Teilnehmerin unter anderem als "Suppenhuhn", nachdem diese ihn gebeten hatte, mehr Rücksicht auf die anderen Bewohner zu nehmen. Dafür kassierte er eine saftige Retourkutsche. Doch wen können die Zuschauer mehr verstehen?

Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 24. November 2023, 17:20 Uhr] geht hervor, dass der Großteil auf Paulinas Seite steht. Von insgesamt 4.867 Teilnehmern gaben 3.243 (66,6 Prozent) an, die einstige Ex on the Beach-Kandidatin im Recht zu sehen. Nur 1.624 (33,4 Prozent) konnten Jürgen in der Situation besser verstehen.

Ein ähnliches Bild spiegelt sich in den Kommentaren unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram wider. "Ich bin über die Worte von Jürgen absolut schockiert", schreibt ein User. "Jürgen hat da sein wahres Gesicht gezeigt. Sehr unsympathisches Verhalten und einfach nur peinlich, direkt zu beleidigen und persönlich zu werden", findet ein anderer.

Anzeige

SAT.1/Nadine Rupp Paulina Ljubas, Promi-BB-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL2 Reality-TV-Star Jürgen Milski

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de